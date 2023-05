Que pensez-vous de ce concept d'iPhone 16 Pro ?

Des concepts de plus en plus aboutis

Qu'attendre de l'iPhone 16 Pro / Pro Max ?

Les spéculations sur l' iPhone 15 semblent être mis en pause, toutes les rumeurs du moment ayant ralenti ces derniers jours. Sur le net, on peut trouver cette petite vidéo de son successeur, avec un quadruple module photos (avec l'objectif périscope qui prend un petit embonpoint).On notera cettedeux boutons physiques pour le volume et peu de changement au niveau du design global (on aurait bien aimé une petite vue du dessous).Cette année, seul l' iPhone 15 Pro Max devrait bénéficier d'un objectif périscope ce qui lui offrirait un bien meilleur zoom optique. Mais,Celui-ci proposerait un zoom optique allant jusqu'à 6x (contre jusqu'à 3x sur l' iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max), une résolution de 12 mégapixels avec une ouverture ƒ/2.8 et une stabilisation par déplacement du capteur.Pour rappel, ce système repose sur. Ainsi la longueur de l'objectif est beaucoup plus importante que celle d'un téléobjectif. Cette technologie permet d', de capturer des images à haute luminosité et haute résolution, tout en tenant compte des contraintes imposées par la taille des smartphones et en conservant ainsi un design compact.Ainsi, tous les experts et analystes semblent assez unanimes. L’iPhone Pro de 2024 devrait être plus grand que les autres. Mark Gurman penche pour une augmentation de la taille des écrans des modèles Pro de 2024 deSelon Ross Young -de- les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max/Ultra auraient des tailles d’écran de respectivement 6,27 pouces et 6,86 pouces, s(contre 19.5:9 actuellement).Ainsi,. La hauteur prendrait environ 5 mm (!!) pour atteindre 165 mm tandis que la largeur n'augmenterait que d'environ 0,5 mm pour culminer à 77,2 mm.