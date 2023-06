Voici iOS 17 ! Téléphone et Messages revus, messages FaceTime, et mode StandBy

Voici iOS 17

Le ravalement de façade d'iOS débute, une photo personnalisée de votre contact ou son Memoji. Apple ajoute que toutes les applications tierces pourront en profiter.Apple va également transcrire les messages audio en textes grâce à la fonction Live Voicemail etavec une recherche plus efficace grâce à plusieurs filtres, des réponses plus rapides, la transcription des messages audio, la localisation intégrée à la conversation, une meilleure intégration des photos et stickers s'affichant dans un menu déroulant et qui pourront être modifiés avant l'envoi, ainsi qu'un système permettant de s'assurer qu'un contact est bien rentré au domicile.et cela fonctionne également avec l' Apple Watch . AirDrop fonctionnera mieux aussi en tâche de fond, même si vous n'êtes pas dans la même pièce (ça fonctionnera via internet).De son côté, le clavier d'iOS a été amélioré grâce à la prédiction automatique de mots directement dans le texte, la possibilité de corriger un mot qui aurait été mal corrigé, et, avec des moments à intégrer au sein du journal suggérés par le système, et la possibilité pour les développeurs tiers d'enrichir les évènements (par exemple pour les réseaux sociaux).afin d'afficher l'heure à la manière d'un réveil, mais également d'autres informations comme le calendrier, les Activités en direct, Siri, la lecture de musique, ou la météo.Plans permet de profiter des cartes hors connexion, et il sera possible de partage des AirTags avec d'autres personnes.