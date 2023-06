Apple met de l'ordre dans les Rappels sous iOS 17

Mieux ranger pour mieux se rappeler

Apple classe vos courses !

Ce sont quatre nouvelles fonctions qui seront introduites avec les nouveaux systèmes de la Pomme. Au niveau de la présentation, il est désormais possible dePour cela, il suffit de se rendre dans. Un sous menu apparait alors avec la possibilité de: ajouter une section ou modifier les sections.On pourra changer laSur l'iPhone, l'exercice demande une certaine habitude et surtout de ne pas oublier le petit signe sur les cotés pour dérouler ou pas une liste.Pour les fans des tableurs ou de l'organisation en petites cases, ces derniers peuvent aussi modifier la visualisation et opter pourPour cela, il suffit de poser les sections les unes à côté des autres pour une vue d'ensemble plus nette.Pour cela, il faudra se rendre(les trois petits points en haut à droite). Pour la présentation, même chose mais au niveau de chaque rappel, on accédera à une nouvelle option nomméeOn y trouvera les différents types d'affichages (colonne ou liste), les détails etc.Enfin pour ceux qui oublient toujours le petit papier (ou le dos de l'enveloppe) avec la liste des courses,Pour cela il faudra aller / créer une liste de course (grocery), puis d'ajouter ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous devrez aller dans les informations de la liste et sélectionner la nature de la liste (course).Et là, la magie d'Apple opère et va