Quelles nouveautés pour Apple Pay et Wallet sur l'iPhone ?

david et jonathan font leurs courses

Explorez la prise en charge améliorée de Mail, Messages, Safari et des applications tierces dans Wallet Order Tracking, et découvrez comment vous pouvez ajouter plus d'informations aux détails de la transaction ou du reçu d'une commande. Et nous vous présenterons Tap to Present ID sur iPhone, une nouvelle façon d'accepter les identifiants dans Wallet à l'aide de l'iPhone - aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire

Payments

Order Tracking

Identity

Track with Apple Wallet

Apple Pay du côté des Pro

faciliter la vie

Papiers s'il vous plait !

Apple propose en effet de découvrir, avec David et Jonathan, les dernières mises à jour de Wallet et Apple Pay ! Il s'agit de savoiret. En premier, on trouve les transactions, avec les paiements différés ou la possibilité de faire des transferts d’argent.Il sera même possible d’ajouter une commande à l'application à partir d'une pièce jointe reçue par e-mail.Un nouveau boutonpermettra dedepuis les applications et les sites Web. Ainsi, lorsqu’une commande est enregistrée avec une heure et un lieu de livraison, Plans enverra un rappel en affichant le lieu sur son iPhone.Du côté des commerçants, ces derniers pourront rajouter ce bouton directement dans leur application ou leur site afin deaméliorer l’expérience d’achat de leurs clients.En complément, les commerçants pourront(certains site le font déjà automatiquement), permettant de conserver un ticket dans l’app Cartes et envoyer un e-mail de confirmation de commande. Il suffira alors de c, enfin dans les pays où cela est possible juridiquement (suivez mon regard). Intitulée, elle permet en maintenant son iPhone proche d’un autre iPhone d’une administration ou d’une société de location de voiture par exemple, de faire vérifier son âge et son identité. Il sera possible de stocker sa carte d’identité ou son permis de conduire. La fonction devrait être disponible d’ici la fin de l’année.