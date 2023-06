Apple adore la Météo ! Quelles nouveautés à venir sur l'iPhone ?

Prévisions à 10 jours

. Dans iOS 16, il n'était possible de voir que la journée en cours et les 10 prochains jours, mais dans iOS 17, vous pouvez également accéder àt (au cas où...). Les prévisions à 10 jours proposent égalementL'interface météo principale a été mise à jour avec une grosse mentionpour les prévisions météorologiques indiquant plus nettement votre géolocalisation.Sur la deuxième partie de l'app,, la pluie et les prévisions horaires arrivant en premier. Les nouvelles et les alertes sont affichées un peu plus bas.qui s'écarte de la moyenne historique (pour montrer le réchauffement climatique et les engagements d'Apple). Le module de vitesse du vent est plus grand avec davantage d'informations. comme la vitesse des rafales.On note également: échelles du vent, indice UV, humidité, ressenti ou encore visibilité. En fonction des pays, il est toujours possible de choisis son unité !Apple a enfin ajouté un, qui indique son état actuel, l'heure jusqu'à la prochaine pleine lune, les heures de coucher et de lever de lune, et un calendrier lunaire.