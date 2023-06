Apple ouvre son mode cinématique aux apps tierces

des fonctionnalités de montage et de lecture avec le mode Cinématique

Le framework Cinematic permet d'ajouter aux applications, des fonctionnalités de montage et de lecture de niveau professionnel aux films, enregistrés via le mode Cinématique de l'application Camera. Ce sont les mêmes fonctionnalités que celles utilisées dans des applications, telles que Final Cut Pro, Photos et iMovie. Par exemple, cela permet à vos applications de modifier la distance de mise au point et l'ouverture dans les films, créant ainsi un effet bokeh, même après l'enregistrement

Le mode cinématique de l'iPhone 14

En effet, dans les dernières mises à jours des pages dédiées aux développeurs,ce qui leur permettra de proposer des fonctionnalités de montage vidéo, comme les apps natives d'Apple.Pour rappel, cette année,, soit 65% plus large ouvrant à f/1.78 avec des photopiles de 2,44 microns.Les clichés resteront néanmoins en 12 mégapixels afin de ne pas prendre trop de place (pixel binning sur 4 pixels) et l'on pourra faire un zoom X2 dans le capteur. Le capteur a été également optimisé pour profiter du format ProRAW en 48 mégapixels. L'Ultra grand angle reste en 12 mégapixels, ouvre à ƒ2.2, propose un mode Macro. Le flash a également été totalement repensé, pour offrir une meilleure luminosité.Mais depuis que l’iPhone 14 Plus / Pro / Pro Max a été dévoilé, de nombreux vidéastes lorgnent du côté du Mode Cinématique.