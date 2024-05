Le QR-Code des JO nécessitait-il un message FR-Alert ?

C'est parti pour Paris

Alerte Extrêmement Grave

IMPORTANT

Rappel du dispositif FR-Alert

afin de prévenir des comportements à adopter pour se protéger

- événements naturels : inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique... ;

- accidents biologiques, chimiques, nucléaires : pollution, fuite de gaz, incident nucléaire... ;

- dangers sanitaires : épidémie, pandémie, incident agro-alimentaire... ;

incidents technologiques et industriels : panne des moyens de télécommunication, - accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel... ;

- événement grave de sécurité publique, attentat terroriste.

Comment paramétrer ses alertes

Pour activer / désactiver les alertes sur votre iPhone :

1. Accédez à Réglages > Notifications sur votre iPhone.

2. Faites défiler jusqu’au bas de l’écran.

3. Sous FR-ALERT, activez ou désactivez les alertes. Lorsque vous activez une alerte pour votre iPhone, elle l’est également pour votre Apple Watch.

De février à avril 2024,. Comme dans les autres départements où cet exercice de sécurité a été réalisé, des alertes vont apparaître sur les téléphones portables des personnes se trouvant à Paris.Mais hier,. En effet, le dispositif FR-Alert a été déployé ce lundi 13 mai à 20 heures à Paris par le ministère de l'Intérieur. En revanche, il ne s’agissait pas d’un exercice comme le veut la formule consacrée, mais simplement d’informer du déploiement de la plateforme relative au périmètre de sécurité de la cérémonie d'ouverture des JO.Beaucoup ont été surpris à la fois par le volume ou la nature du message (fort décrié dans la presse nationale) :accompagné d'un SMS commençant parD’autant que la plate-forme aurait du être opérationnelle vendredi 10 mai et qu’elle ne l’a été qu’hier. De même si l’utilisation de FR-Alert a permis de tester une fois encore le système,Et régulièrement, des exercices sont lancés afin de sensibiliser / familiariser les personnes et ne pas les prendre de court le jour venu.. Cette alerte apparait dès lors que l'on se trouve dans une zone de dangerSi l'on se trouve dans l’une des zones concernées par un danger imminent, on va recevoir une, et ce, même si votre téléphone portable est en mode silencieux. Notons que le système peut aussi passer par des SMS géolocalisés (LB-SMS ou Location-Based SMS).Régulièrement,(le message est identifié en tant que tel pour ne pas faire paniquer les gens), autant pour roder le système, qu'entrainer les personnes à ce type de communication.Quoiqu'il en soit,(par exemple si vous ne voulez pas des alertes tests).Notons qu'elles peuvent s'afficher sur votre iPhone ou votre Apple Watch jumelée. Dans certains cas, cela peut être aussi le cas pour une montre configurée pour un membre de votre famille.