15 correctifs de sécurité pour iOS 17.5 !

Une longue liste de patchs !

Sont ainsi concernés : Localiser, Kernel, Plans, Notes, RemoteViewServices, Screenshots, Raccourcis, Voice Control, ou encore WebKit. A cela se rajoutent des petites updates pour l'App Store, Face ID et Safari Downloads.

Dernières versions avant la WWDC ?

Rayonnement Pride

En effet, ce ne sont pas moins deimportants de sécurité, qui figurent au menu de cette nouvelle version. Pour une fois, Apple a partagé les détails de ses derniers sur son site web . Notons qu'aucune d'entre elles n'a été signalée comme ayant été exploitée.Hier soir,Avec la WWDC 2024 qui se profile à l'horizon, et avec elle les nouvelles moutures des systèmes de Cupertino, ces versions devraient être les dernières (ou avant-dernières) évolutions majeures des systèmes actuels.Parmi les nouveautés d'iOS 17.5 , on compte le maintien de la localisation de l'iPhone pendant les réparations, la possibilité de télécharger des apps directement depuis un site web, les alertes de suivi par les tiers (collaboration entre Apple et Google), mais également les nouveaux cadrans(très jolis mais sans aucune complication possible, et c'est bien dommage).