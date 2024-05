Un bug d'iOS 17.5 affiche des photos supprimées depuis des années ! Êtes-vous touchés ?

Un nouveau bug pour iOS 17.5

Un souci agaçant et inquiétant !

Après le coup de l'alarme qui flanche et qui ne vous réveille pas, la toute dernière mouture d'iOS 17 semble touchée par un bug pour le moins étrange. En effet,. Les photos s'affichent directement dans la photothèque parmi les derniers clichés importés selon plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux , et non au sein de l'album regroupant les éléments récemment supprimés.Ce bug peut non seulement s'avérer gênant, faisant refaire surface à des clichés que l'on avait voulu voir disparaitre, mais. En effet, certains auraient vu des photos effacées en 2010 réapparaitre au sein de leur photothèque. Une mise à jour majeure comme iOS 17.5 pourrait impliquer que l'App Photos réindexe l'ensemble des clichés de la photothèques, mais des photos supprimées il y a si longtemps ne devraient plus être conservées, ni sur le smartphone, ni sur les serveurs.Nous n'avons pas rencontré ce bug à la rédaction,Espérons également que les prochaines versions des systèmes qui seront présentés par Apple dans quelques semaines à la WWDC 2024 ne seront pétries de bugs plus ou moins agaçants, et qu'ils nous feront oublier ceux, trop nombreux, d'iOS 17 et de macOS Sonoma.