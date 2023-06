Chargeurs et batteries 240W, écouteurs ANC, avalanche de nouveautés chez Anker

De nouvelles batteries et chargeurs

Soundcore Liberty 4 NC : meilleur ANC et 60 heures d'autonomie

, un modèle proposant une batterie LiFePO4 (encaissant 3 000 cycles) d'un capacité de 60 000 mAh, 2 ports USB-C (60 et 27W max), 2 Ports USB-A, un éclairage rétractable LED de 3W (pouvant s'allumer automatiquement en cas de coupure de courant pour la retrouver dans le noir et disposant d'une autonomie dépassant les 40 heures), une prise solaire standard XT 60 compatible avec les panneaux solaires allant de 10 à 24 volts, et capable de fournir jusqu'à 60W sur un port USB-C, par exemple afin de faire le plein d'un MacBook Air 2,9 fois selon le constructeur.qui offrira une capacité portée à 27 650 mAh (contre 24 000 mAh pour l'ancien modèle) tout en conservant son pratique écran indiquant la puissance délivrée sur chaque port, ses 2 ports USB-C et un port USB-A ainsi que sa capacité à proposer la charge rapide, y compris des MacBook Pro 16 pouces grâce à une puissance de 140W et de la prise en charge de la norme Power Delivery 3.1. Anker ajoutera à cela de nouveaux chargeurs USB-C GaN Prime en 67, 100 et 250W (!).La division audio Soundcore étoffera son catalogue avec les Liberty 4 NC, des écouteurs Bluetooth True Wireless disposant d'une réduction active du bruit ambiant améliorée grâce à la technologie Adaptive ANC 2.0, de haut-parleurs de 11mm, de la compatibilité avec les codecs SBC, AAC et LDAC, de la charge sans fil et d'une autonomie de 10 heures pour les écouteurs, poussée à 60 heurs via le boitier de charge.