Une enceinte Bluetooth au son immersif chez Soundcore avec la Motion X600

Soundcore Motion X600

la plus avancée à ce jour

Sky driver

De l'audio spatial ?

rendu immersif

Les produits Soundcore présentent souvent un très bon rapport qualité/prix et nous avions été surpris à plusieurs reprises par les casques, écouteurs et enceintes de la marque, comme l'excellente Motion+. Aujourd'hui, la firme propose son enceinte Bluetooth nomadeavec la Motion X600., chacun disposant de son propre amplificateur pour une puissance totale de 50W.En lisant le descriptif, on pourrait penser que cette enceinte est compatible avec l'audio spatial, or ce n'est pas tout à fait le cas.. Il sera également possible de désactiver ce rendu et de profiter d'une bonne vieille stéréo. L'enceinte dispose d'un port USB-C, d'une entrée auxiliaire en mini jack 3,5mm, d'une certification IPX7, d'une bande passante allant de 50 Hz à 40 kHz selon le constructeur, du Bluetooth 5.3 avec le codec LDAC pour l'audio haute définition (uniquement sur Android), de la possibilité d'appairer deux enceintes pour élargir la stéréo et d'une batterie de 6 400 mAh offrant une autonomie de 12 heures.