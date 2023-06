Comment modifier l’appui prolongé sur l’iPhone ?

Un appui prolongé plus ou moins long

Le réglage de l'Haptic Touch sur iOS 17

Le réglage de l'Haptic Touch jusqu'à iOS 16.5

Ce paramètre contrôle la durée pendant laquelle l'utilisateur doit maintenir un appui prolongé sur l'écran de l'iPhone pour que l'action du système soit lancée.Pour cela, il convient de se rendre dans l'app Réglages > Accessibilité > Toucher > Haptic Touch > et de se laisser guider.Dans les versions précédentes d'iOS il était déjà possible de régler la vitesse Haptic Touch et de la basculer en. Ce qui est réellement nouveau avec iOS 17, c'est l'ajout d'une vitesse(comme sur la capture ci-dessus).La vitessed’iOS 17 se comporte de la même manière que le paramètred'iOS 16 (ci-dessous). La vitessed'iOS 17 est donc nettement plus rapide. Avant de choisir, il estdans l'écran des paramètres en appuyant longuement sur l'image de démonstration.