Latence en Bluetooth réduite, sauf sur iPhone !

Qualcomm S3 Gen 2

Mais pas sur iPhone

Qualcomm vient ainsi de présenter une nouvelle génération de sa plateforme Snapdragon Sound. Parmi les nouveautés de cette itération,(de nombreux écouteurs, dont les AirPods dépassent largement les 100 ms dans ces conditions)(par exemple, un personnage qui cri lorsqu'il saute dans un jeu vidéo, du montage vidéo, ou de la M.A.O).Bien entendu, Qualcomm met l'accent sur le jeu vidéo, marché aussi porteur que les écouteurs Bluetooth. Attention, i(la latence sera encore plus faible si le chat vocal n'est pas utilisé).La technologie promet également(ECNS).Pour profiter de tout cela,. Qualcomm ajoute qu'il sera possible d'utiliser un dongle afin de profiter des avancées technologiques sur les appareils plus anciens.