Une grosse évolution pour la caméra miniature Insta360 GO 3 !

la plus petite caméra stabilisée au monde

Une belle évolution pour l'Insta360 GO 3

Un boitier avec écran pivotant

Action Pod

à la GoPro

Après une seconde génération présentée en mars 2021 et adoubée par Apple (elle a été commercialisée sur l'Apple Store), Insta360 a pris son temps afin de frapper un grand coup avec cette nouvelle évolution., comme une autonomie pour la caméra qui passe de 30 à 45 minutes (et jusqu'à 170 minutes avec le boitier contre 150 minutes auparavant), des enregistrements en 2,7K (contre 1440p pour la GO 2) en stéréo grâce aux deux microphones améliorés, et une étanchéité portée à 5 mètres, contre 4 mètres pour la génération précédente.Comme pour le modèle précédent,, comme un pendentif magnétique, le support pivotant, ou encore l'Easy Clip. L'optique est protégée par le Lens Guard, que l'on pourra rapidement remplacer, et qui permettra également d'opter pour un filtre ND.Mais(à une distance max de 5 mètres selon Insta360), permettant ainsi d'ajuster le cadrage instantanément. Le boitier Action Pod est certifié IPX4 (protection contre les éclaboussures), et il ne faudra pas l'immerger, contrairement à la caméra.La caméra chauffe moins,. Le constructeur profite de cette longueur d'enregistrement désormais illimitée (sauf par l'autonomie et le stockage) pour proposer une nouvelle capacité de 128 Go, en sus des habituelles 32 et 64 Go. La caméra reste légère avec 35,5g et le boitier affiche 96,3g sur la balance., tout comme les modes Hyperlapse, Timelapse, AquaVision, Super slow-mo, ainsi que trois nouveaux venus Pré-enregistrement, Enregistrement en boucle et Timed capture. L'utilisateur pourra également compter surbasés sur un algorithme d'intelligence artificielle capable de sélectionner les meilleurs moments.