Il n'y a toujours pas assez de salariés pour produire l'iPhone 15

Des primes à gogo pour produire l'iPhone 15

Des primes multipliées par 3 !

Un contexte difficile !

D'après le, afin de soutenir la production, avec 8 000 yuans (1 105 dollars) ! Mais on trouve aussi d'autres avantages mensuels (allant de 1 000 à 7 000 yuans) en fonction de l'expérience.En mai dernier (424 dollars) pour les nouveaux employés qui restent au moins 90 jours de travail (). Cela s'ajoute à un salaire horaire allant jusqu'à 21 yuans (2,97 dollars).Apparemment, l'usine de Zhengzhou -plus connue sous le nom d'iPhone City ou- semble avoir d. La firme aurait déjàdes salariés affectés à la chaine de production de l'iPhone, et ce, en à peine un mois alors qu'elle se prépare à la production de masse de l'iPhone 15.Ces dernières années (notamment depuis le COVID), la firme taïwanaise multiplie les bonus pour fidéliser ses ouvriers ou séduire les indécis, la main d’œuvre qualifiée se faisant de plus en plus rare.Pour rappel,. Pour cela, l'usine est une gigantesque machine quasiment autonome, elle y emploie-qui travaillent et vivent sur place le temps de la saison des iPhone.Aussi, il est nécessaire pour Foxconn d'assurer une capacité suffisante tout au long de l'été et éviter tout aléa au niveau de la production pour qu'Apple puisse répondre à la demande d' iPhone 15 à la rentrée prochaine.