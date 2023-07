L'écran de mon iPhone ne s'allume plus : comment déverrouiller et faire une sauvegarde ?

iPhone verrouillé et écran éteint : la galère !

Solution 1 : tâtonner sur la couche tactile

Solution 2 : changer l'écran temporairement

serialiser

Solution 3 : l'astuce du HDMI

éteint

Solution 4 : le clavier USB

Solution 5 : les réparateurs spécialisés

Quelques conseils en amont

- Sauvegardez régulièrement votre iPhone (Cloud ou local)

- Ayez au moins un adaptateur HDMI dans le sac, au cas où

- Cochez le menu de protection des accessoires, pour pouvoir connecter des dispositifs en cas de problème

- Ne fournissez jamais votre code à un revendeur, même pour récupérer vos données : exigez d'être présent pendant la récupération

- N'hésitez pas à aller en Apple Store : même sans solution directe, les techniciens peuvent vous conseiller efficacement

- D'avoir toujours un "vieil" iPhone de secours, surtout en voyage

- D'éviter les eSIM lorsque vous êtes dans un pays étranger (vacances etc)

Cette mésaventure m'est arrivée récemment, sur mon iPhone 14 Pro Max que j'utilise tous les jours... autant vous dire que dès le réveil, on sait que la journée sera compliquée. MaisPremier souci quand l'écran de l'iPhone refuse de s'allumer : il est verrouillé. Souvent, il arrive (comme dans notre cas) que-ou le mot de passe est exigé si l'iPhone a été redémarré par exemple. Il est parfois, avant de tenter de se le faire échanger ou de récupérer un autre appareil.-ce dont se plaignait d'ailleurs récemment iMazing , qui sauvegarde les contenus des appareils sans iTunes/Finder. Et même si vous avez activé la sauvegarde automatique, il suffit que l'iPhone ait redémarré pour que le mot de passe soit également demandé., mais plutôt contraignantes pour l'utilisateur en cas de souci d'écran : la dalle tactile reste indispensable pour entrer le code et validation la connexion à son Mac ou ses accessoires.Il devient donc possible. Mais pas toujours facile de se rappeler où se trouve le clavier par exemple. Si vous avez mis un code numérique, vous avez déjà plus de facilité (les touches sont grosses et positionnées comme une calculatrice), mais avec un code alphanumérique, c'est bien plus difficile.. Là aussi, sur un clavier chiffré, pas de souci, mais avec des lettres, l'erreur est très vite arrivée. Et il faut aussi avoir un iPhone comparable à disposition...Autre possibilité,Si l'appareil a pris l'eau, il faudra de toute façon le changer. Mais(migration eSIM, sauvegarde, transfert de données...).et qui acceptera de réaliser les manipulations sans acheter la dalle de rechange (mais contre un petit billet sans doute) : pensez à amener votre Mac pour faire une sauvegarde une fois l'appareil déverrouillé.D'après notre expérience, le nombre de petits réparateurs ayant explosé ces dernières années, il est. Seule condition : qu'il ait l'écran en stock et à votre disposition.Dans notre cas de figure,. Que ce soient les Mac M2 ou les iPhone 14 / 14 Pro, le changement de dalle sera systématiquement plus cher chez un réparateur que chez Apple ! Une façon détournée de vous encourager à se rendre dans une boutique officielle.... En effet, la Pomme exige en interne de, c'est à dire de lier l'écran à votre iPhone et donc, de vous le facturer. Par ailleurs, si l'appareil possède des traces d'humidité, elle refusera aussi la procédure dans tous les cas. Bref, c'est dommage, car malgré la bonne volonté des techniciens, les procédures sont ainsi, et ne permettent pas facilement aux utilisateurs lésés de se sortir de situations parfois frustrantes.Par défaut, l'iPhone n'a pas d'écran externe, mais vous pouvezvendu par Apple à prix d'or :... avoir un visuel sur notre iPhonepeut souvent se révéler salvateur.Mais cette solution ne fonctionnera pas facilementSi cette case est décochée, alors vous n'aurez que vos yeux pour pleurer :A titre personnel,. Et dans le cas présent, ce fut bien utile ! J'estime que le risque de me faire pirater par un accessoire est moins grand que de perdre mes données bêtement si l'écran de mon iPhone ne répond plus.Pour cela, il faut donccomme celui-ci :En revanche, si le réglage de la Solution 3 n'est pas coché, le clavier ne sera pas reconnu.Souvent,(même partiel) de l'écran. Certains savent même rendre la vie à des appareils qui ont pris l'eau, au moins le temps de récupérer ses données.Attention quand-même,Malgré les assurances verbales qu'ils peuvent vous proposer et profitant de votre état de panique, comme on l'avait déjà vu , il n'y a aucune raison de fournir ces informations pour changer un écran. Si la personne a besoin de votre code sous prétexte de récupérer les données, exigez d'être présentant durant l'opération finale de récupération.Enfin, certains vous diront que c'est inutile, mais je vous recommande également :