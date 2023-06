Moins de 24h d'espérance de vie pour certains Pixel Fold ?

Pixel Fold : un écran pliable trop fragile ?

Le Pixel Fold de Ron Amadeo pour ArsTechnica

Une protection insuffisante ?

bulles

, que ce soit sur Reddit ( ici ou là ),ou encore de la part du journaliste d' ArsTechnica Ron Amadeo. Ce dernier explique qu'une ligne de pixels morts est apparue sur la partie inférieure de la dalle OLED, avant que tactile ne fonctionne plus sur la partie gauche de l'écran, puis que la ligne de pixels défectueux s'étende sur environ un quart de la dalle., permettant à des débris de se glisser dans les interstices. Ces débris s'appuient ensuite contre la dalle lors du pliage du smartphone, endommageant l'écran. Ce n'est toutefois pas le seul souci puisque certains utilisateurs indiquent que cette même couche protectrice s'est détériorée en quelques heures d'utilisation, laissant passer l'air entre la dalle et la protection (ce qui forme des), ou se décollant par endroit., et il pourrait s'agir d'un petit nombre d'unités ayant rencontré un souci de production. De nombreux utilisateurs semblent satisfaits de ce premier smartphone pliable signé Google, dont Marques Brownlee de la chaine MKBHD , qui souligne quelques défauts de jeunesse avec l'espoir qu'une seconde génération vienne les corriger (pas de possibilité de personnaliser différemment les écrans externes et internes, un écran qui ne se déplie pas totalement à plat, un manque d'optimisation de certaines Apps), mais également quelques points fort réussis.Comme Samsung en son temps,, ce qui semble tout simplement inévitable lorsque l'on déploie ce type de technologie à grande échelle. Ce point peut également. Nous n'osons pas imaginer le scandale que ferait un iPhone pliable qui tirerait sa révérence après seulement quelques heures d'utilisation (même s'il ne s'agit que d'un poignée d'unités). Le Google Pixel n'est pas disponible sur notre territoire, mais la firme de Mountain View demande aux utilisateurs touchés de contacter le service client afin de pouvoir enquêter sur les causes de ces mésaventures.