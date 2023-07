L’Assemblée Nationale valide la surveillance des smartphones ! Sous quelles conditions ?

Un article 3 sur la sellette

Quid de l'avenir ?

de grave atteinte à l’intimité

d’intrusion dans la vie privée

de dérive autoritaire

1984

Dans sa rédaction actuelle, l'article autorise l'accès à distance des téléphones portables pour écouter et filmer des personnes visées, et ce,En effet, l'article permet cet accès aux téléphones portables, ordinateurs et autres objets connectés dans deux cas distincts. Le premier dispositif vise laLe deuxième dispositif autorise. En pratique, il s'agit d'une dizaine d’affaires par an.Il ne s'agit bien évidemment pas de légaliser des écoutes systématiques mais le procédé estpour être qualifié par l'oppositionvoire pour certainsMême s'il a des faux airs de, le gouvernement défend son projet et les garanties apportées, établissant! La captation serait réservée, après autorisation et sur une période de 15 jours renouvelables d'autant par le juge des libertés et de la détention, et deux mois renouvelables par un juge d’instruction jusqu’à une durée maximale de six mois.En effet, il a certes été validé par les députés à 80 voix contre 24 cet article, en première lecture. Mais après le Palais-Bourbon, il lui restera encore quelques navettes à faire et peut-être une vérification par le Conseil Constitutionnel.