TikTok va améliorer la sécurité des comptes sur iPhone

TikTok annonce la prise en charge des passkeys sur iPhone

Une connexion sécurisée

d'autres systèmes

Les mots de passe sont un obstacle à la sécurité et à l'expérience utilisateur qui ont dépassé depuis longtemps leur date d'expiration - c'est pourquoi l'Alliance FIDO a créé des normes ouvertes pour l'authentification sans mot de passe qui sont utilisées par les principaux fournisseurs de services pour permettre aux consommateurs d'avoir un accès plus facile aux principaux services en ligne tels que comme TikTok.

La firme a annoncé officiellement . Pour rappel, avec les passkeys, il sera envisageable de remplacer le mot de passe traditionnel et l'authentification à deux facteurs par un token qui sera stocké au sein de l'enclave sécurisée de votre appareil, et qui sera convoqué au moment de l'authentification via Touch ID ou Face ID (sur les produits Apple).Avec l'intégration des passkeys sur iOS (seront compatibles par la suite, dont certainement Android),. Selon Andrew Shikiar de l'alliance FIDO :