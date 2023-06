Les réseaux sociaux sans l'accord des parents : c'est fini pour les moins de 15 ans !

Pas de réseau sans les parents !

Le texte porté par Laurent Marcangeli (Horizon) s'est sort plutôt bien dans les deux chambres.La date d'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement par décret, juste après l'avis de la Commission européenne sur sa conformité avec le droit européen.Les réseaux sociaux disposeront ensuite(à compter de la publication) pour se conformer à leurs obligations : vérifier l'âge de leurs utilisateurs et obtenir le consentement des parents quand ils ont moins de 15 ans.Bien évidemment,, vivement critiqués pour leur absence de contrôle depuis quelques années : pornographie, harcèlement, encouragement / laxisme face à certains troubles alimentaires, publicité pour des procédés addictifs ou la consommation de produits dangereux...Mais il s'agissait alors de fixer un âge en matière deEn pratique, ces dispositions n'ont pas vraiment été appliquées et n'ont pas changé grand chose sur le fonctionnement des réseaux sociaux vis-à-vis des enfants.En théorie donc, les moins de 13 ans ne peuvent pas accéder aux réseaux sociaux, même si une récente étude de la Cnil a montré que la première inscription s'effectuerait en moyenne vers huit ans et demi. D'ailleurs plus de la moitié des 10-14 ans y sont présents.Il n'était plus vraiment possible de faire l'autruche et ce nouveau texte instaure désormais cette obligation légale de vérification et d'autorisationpour les moins de 15 ans.En pratique, les plateformes devront donc se débrouiller pour trouver des. Notons qu'en cas de manquement, les contrevenants s'exposeront à