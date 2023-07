TikTok pourrait bien s'immiscer entre Twitter (enfin... X) et Facebook

TikTok un réseau social comme les autres (avec du texte et des images)

Les Text Posts sont le dernier ajout aux options de création de contenu. Il va permettre aux créateurs de partager leurs histoires, poèmes, recettes et autres contenus écrits sur TikTok. Les messages "texte" offrent une expérience de publication simple qui rend plus facile que jamais le partage de contenu texte.

Comment cela fonctionne-t-il ?

En effet, au fil des ans, elle a pris en charge des photos et des stories, mais aussi rajouté de nombreuses fonctions. Il semblerait toutefois que le dernier mouvement de TikTok soit assez surprenant.. Voila qui change complètement du système vidéo sur lequel reposait le réseau, abandonnant son originalité, mais qui est loin d'être anodin !Dans un billet de blog , il est préciséEn sélectionnant du texte, vous verrez de nouvelles options pour écrire et formater votre message. Il existe différentes polices disponibles et les utilisateurs peuvent également modifier la couleur et l'alignement du texte.Les TikToks avec du texte peuvent également être(là on est vraiment très proche de ce que propose Facebook depuis des années)., avec les flux d'utilisateurs quittant Twitter (désormais X) après les changements imposés par Elon Musk. Ou encore Facebook / Meta émaillés par les scandales sur la confidentialité ou les règles d'utilisation de Threads qui pompe toutes ses données sur Instagram.