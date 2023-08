A 15 ans, ce jeune Français crée un smartphone pour 30 euros

Un smartphone basique à 30 euros !

Un montage en open source, peu d’outils (mais avec un peu de savoir faire tout de même)

. On est donc bien loin des mille et quelques euros que devrait coûter le prochain iPhone Mais, se rapprochant de l’essentiel que l’on peut attendre de lui : téléphoner ! Il s’agit en effet d’un téléphone mobile de base, sans caméra, ni capteurs sophistiqués. Il tourne d’ailleurs sous, un petit système d’exploitation qui peut faire tourner jusqu’à. Là encore on retrouve le principal : le téléphone, les messages, le carnet d’adresses, une calculatrice, une horloge, Map pour calculer ses coordonnées GPS et deux jeux (Snake et l2048).Précisons que le jeune homme n’en est pas à son coup d’essai car il s’agit de la quatrième itération du Paxo, chaque génération étant améliorée par rapport à la précédente. Côté specs, le téléphone embarqueIl faudra donc envisager une 5e génération compatible avec la 4G, en effet les opérateurs arrêteront de prendre en charge les réseaux 2G et 3G en 2025. L’opération pourrait donc gonfler le prix des composants.Tout se trouve sur son site web en open source en attendant une vidéo YouTube qui devrait arriver prochainement.