Qui de Samsung ou d’Apple domine actuellement le marché des smartphones ?

une baisse de 10 % sur un an

bénéficiant des opportunités de reprise sur le marché africain et d'autres marchés émergents dans lesquels ils se sont récemment développés

un second semestre meilleur ?

sa performance la plus basse au deuxième trimestre depuis 2013. Avec la sortie très médiatisée de ses derniers modèles Galaxy Z Flip et Fold, il a clairement démontré son ambition de rivaliser avec Apple sur le marché du luxe. Cette mesure stratégique est cruciale pour sa reprise prévue au cours des neuf à 12 prochains mois

à un environnement commercial plus sain au second semestre, créant une ambiance plus positive parmi les acteurs de l'industrie

En effet, avec(soit 287,4 millions d’exemplaires). Dans ce contexte, Samsung conserverait sade Galaxy expédiés (soit une baisse de 14 %) pour une part de marché inchangée de 21 %.De son côtéde ses expéditions d’iPhone, qui n’auraient rejoint que 43 millions de foyers à travers le monde. Pour Cupertino, la part de marché serait également stable à 17 %.Pour le reste, on trouveraitet. Dans cette liste, on note la belle performance de Transsion (comprenant les marques Tecno, Infinix et iTel),, affichant une croissance de 22 %.Malgré tout, laOn remarque en effet une réduction des stocks et des signes de reprise de la demande sur certains marchés régionaux. Du côté de Samsung, ce serait toutefoisPour la suite de l’année,, grâce notamment