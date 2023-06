Le nouveau Chrome est-il meilleur que Safari sur l’iPhone ?

Une mini fenêtre Google Map

l’IA pour détecter les adresses physique

Afficher avec Google Maps dans Chrome

Des ajouts direct à son Agenda

Ajouter à Google Agenda

N'oublions pas Google Traduction et Google Lens

d'utiliser son appareil photo pour rechercher avec de nouvelles photos que vous prenez et des images existantes dans votre pellicule.

Chrome, meilleure que Safari ?

d'aider [les utilisateurs] à en faire plus, et ce, uniquement à partir de leur navigateur

Pour cette nouvelle version, Chrome va utiliser. Par un appui prolongé, on accède à une nouvelle optionCette manipulation ouvriraOn peut même obtenir des raccourcis pour un itinéraire rapidement ou carrément ouvrir l'application complète.Même topo pour son organisation personnelle ! Ainsi,. Exactement comme Safari et Calendrier !On peut aussi ajuster la durée de l'événement (ou carrément choisir de sélectionner toute la journée), spécifier le calendrier et enregistrer immédiatement sans avoir à copier les détails manuellement entre les applications.(comme l'option de traduction intégrée à Safari). A ce moment, la barre d'outils va convertir le texte sans avoir à ouvrir l'application complète. Côté accessibilité, il est également possible entendre la traduction.Enfin, du côté de la recherche,Cette dernière permetL'objectif de cette update est donc. Celui-ci est présenté comme le pivot central de plusieurs applications populaires de Google.Avec cette intégration native, Chrome se veut plus complet que ses concurrents., qui est reste le navigateur privilégié sur l'iPhone, en mettant l'accent sur ses propres services : son moteur de recherche ou Google Maps, plus puissant que Plans.. Si l'année dernière l'interface de Safari avait été revue, 2023 est axée sur la confidentialité et la vie privée des utilisateurs !