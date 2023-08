Les chats vocaux de groupe arrivent sur WhatsApp !

Des chats vocaux plus discrets que les appels

grâce à la dernière mise à jour bêta de WhatsApp pour Android 2.23.16.19 du Google Play Store, WhatsApp déploie des chats audio, maintenant appelés chats vocaux, à certains bêta-testeurs, et nous avons découvert des détails importants sur le fonctionnement de cette fonctionnalité !

une nouvelle icône de forme d'onde vocale peut être visible dans un chat de groupe au cas où la fonctionnalité serait activée pour le compte et compatible avec le groupe. En appuyant sur cette icône, le chat vocal démarrera automatiquement et une interface dédiée apparaîtra

Les messages vidéos arrivent sur WhatsApp

Live Voicemail

Comment cela fonctionne ?

En effet, c’est encorequi indique queDéjà en mars dernier,, mais aucune information complémentaire n’avait pu être obtenue. À présent, on en sait un peu plus et, comme on pouvait s’en douter, cela s’apparente fort aux appels de groupe avec, cependant, une petite nuance.En effet, si les appels de groupe font sonner le téléphone de chaque participant (comme un appel téléphonique). En complément, l'icône du groupe affichera une petite vignette représentant un chat vocal dans la liste de discussion., afin que seuls les participants à un la discussion puissent écouter le contenu.Pour y accéder,Lors de la WWDC,grâce à la fonctionmais également de proposer un répondeur intégré à FaceTime. Ce dernier permettra de laisser un message vidéo à son correspondant occupé ou absent !Il n'en fallait pas moins au groupe de Mark Zuckerberg pour plancher sur une fonction similaire, afin de la proposer rapidement sur WhatsApp. Ceux qui n'aiment pas les messages vocaux risquent de grincer des dents, vu qu'il s'agit de messages vidéos que l'on ne pourra pas vraiment regarder pendant une visio ou en appel.. Chacun pourra enregistrer une vidéo d'une durée maximale de 60 secondes.: il suffit d'appuyer sans lâcher sur le bouton caméra (qui semble avoir pris la place du bouton micro) pour lancer l'enregistrement. Pour l'arrêter, il suffira de lever son doigt puis de l'envoyer comme n'importe quel message ! Notons que l'on peut la regarder sans le son si jamais on est en réunion ou autres...