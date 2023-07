Meta (Facebook, Instagram et WhatsApp) compte 3,88 milliards d'utilisateurs actifs mensuels

3,88 milliards d'utilisateurs mensuels pour Meta !

Je pense que nous avons la feuille de route la plus excitante que j'ai vue depuis longtemps

Des revenus meilleurs que prévu !

Ainsi, pour ce trimestre et malgré les critiques continuelles et la baisse de popularité auprès des jeunes, le réseau social continue de bien se porter, dépassant les, une belle reprise après les pertes de fin 2021 et début 2022.Chaque jour,(+ 5% sur un an). Globalement, si l'on prend les trois plateformes (Facebook, Instagram et WhatsApp),(+ 6% sur un an). Cela représente presque la moitié de la population mondiale. Délirant, quand on y pense...Pour ses débuts, Threads aurait enregistré plus de 100 millions d'inscriptions en une semaine, même si le réseau est interdit de séjour en Europe car il ne respecte pas le RGPD et partage à outrance les données personnelles. Par conséquent, Mark Zuckerberg a de quoi exulter (surtout face à Elon Musk dont on attend les comptes) :Côté finances,Ces résultats sont nettement meilleurs que prévu, grâce à un très beau rebond de la publicité en ligne.Finalement, la stratégie de Mark Zuckerberg -entre- semble une belle réussite. Par conséquent, l'action du groupe californien s'offraitaprès la clôture de la Bourse de New York.