Après des débuts prometteurs, Threads -le dernier bébé de Mark Zuckerberg- s’effondre

ET le soufflé retombe !

Il est évident que si plus de 100 millions de personnes s’inscrivent, l’idéal serait qu’elles restent toutes, ou même la moitié d’entre elles. Nous n’en sommes pas encore là

Des nouveautés sur Message

L'application de Meta a connu un démarrage incroyable les premiers jours mais une retombée tout aussi spectaculaire. D’aprèsMais le patron de Meta se veut rassurant, estimant que la situation est tout à fait normale pour un début ! Toutefois, le réseau n’estLa Commission européenne pointe en effet du doigt les entorses au RGPD en matière de vie privée et de collectes croisées de données (il faut un compte Instagram pour y accéder et accepter un bon siphonnage d’informations).En attendant, précisons que depuis hier,En effet, l’application affiche le contenu des liens dans un aperçu, tout comme Facebook, X ou encore Mastodon. Il peut s’agir d’un texte court ou d’une image, voire une animation.Rappelons que l’existence même de ce réseau est conflictuelle depuis le début. Il est en effet la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la discorde entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, qui pourraient en arriver aux mains !