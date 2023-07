Android est désormais meilleur qu'iOS, selon le patron d'Instagram

"Android est désormais meilleur qu'iOS"

Android est désormais meilleur qu'iOS

Instagram sur iPad ?

Ma préférence à moi

ne représentent pas un groupe d'utilisateurs assez important

En six petits mots,. Avec cette phrase publiée au sein du thread Best Tech hot takes lancé par Marques Brownlee de la chaine YouTube MKBHD ,, l'homme ne fait que souligner une préférence que l'on connaissait déjà.En effet, et ce n'est un secret pour personne, Instagram qui appartient à Meta, ne porte pas forcément les appareils d'Apple dans son cœur. Cela se concrétise par exemple par, au grand désespoir de nombreux utilisateurs des tablettes de Cupertino qui doivent se contenter de la version iPhone , absolument pas adaptée aux grands écrans des iPad.Ce choix s'explique, toujours selon Adam Mosseri, par le fait que les possesseurs d'iPad(!) pour justifier de monopoliser ses équipes afin d'élaborer cette fameuse App dédiée., une fois que ce service de Meta concurrent de Twitter sera proposé en Europe.