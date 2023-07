Twitter : Mark Zuckerberg détient les droits de "X" ! Que va faire Elon Musk ?

Twitter s'efface peu à peu

@X

X ou pas X ? là est la question...

Suivant son changement de désignation, le nom d'utilisateur de l'entreprise a lui aussi été modifié, disposant du compteet renforçant la disparition de Twitter en tant que tel.Dans la foulée, les comptes @TwitterSupport, @TwitterDev ou @TwitterAPI sont également tombés aux oubliettes. Ces derniers étaient utilisés pour annoncer les nouveautés techniques pour les développeurs ou encore les informations liées à l'interface de programmation.! Si certains se sont moqués d'Apple pour ne pas avoir sécurisé le nom de Vision Pro sur l'ensemble du globe (cela était-il seulement possible ?) pourraient en faire de même avec le milliardaire.(la lettre, j'entends...). D'après, d'autres entreprises ont déjà déposé des droits de propriété intellectuelle sur la lettre X, que ce soit pour leur nom, un produit ou pour un service en particulier. Apparemment, le média cite les travaux d'un avocat -Maître Josh Corben spécialiste en droit des marques- qui aurait recensé une liste de 900 entreprises concernées.Mais ô ironie du sort, deux d'entre elles sont un peu plus connues que les autres et ont déposé de nombreux documents après de l'USPTO. La première est-petite boite de Redmond- qui détient notamment une console de jeu dénommé Xbox. La deuxième -non sans rire- est...