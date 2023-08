Le chargeur MagSafe 3-en-1 de Belkin à son prix le plus bas

taxe Apple

Le chargeur MagSafe 3-en-1 de Belkin à 149€

Spécifications

• Recharge simultanée de tous vos appareils Apple avec un seul et même accessoire

• Recharge jusqu'à 33 % plus rapide pour l'Apple Watch 7*

• Alignement parfait pour l'iPhone et recharge via MagSafe

Plat de conception et compact idéal pour les déplacements ; à glisser dans votre sac pour une reharge pratique où que vous soyez

• Conception moderne et minimaliste pour un chargeur élégant dans tout type d'environnement

• Garantie de 2 ans pour une tranquillité d'esprit totale

Belkin, marque leader du marché des accessoires offrant des solutions de haute qualité et innovantes depuis plus de 35 ans

• Notre chargeur sans fil 3 en 1 utilise le nouveau module magnétique pour charger rapidement l'Apple Watch Series 7, en chargeant de 0 à 80 % en seulement 45 minutes environ.

• Posez votre Apple Watch ou utilisez-la debout en mode alarme. La hauteur du module de charge peut être ajustée afin que les deux options d'alignement puissent être utilisées.

• Vous n'avez même pas besoin de retirer votre étui, car les étuis officiels MagSafe utilisent l'aimant pour se fixer en parfait alignement pour le chargement sans fil.

proposant la charge rapide à 15W, ou encore le galet de charge de l'Apple Watch -une technologie sur base Qi devenue malheureusement rendue propriétaire.-ce qui reste cher, on est d'accord, mais pas tant si l'on combine le prix de 3 chargeurs indépendants avec câblage.Rappelons que(15W). Il support le mode réveil de la montre (mais pas l'iPhone, qui reste à l'horizontal). Il est livré avec le chargeur et tous les câbles nécessaires.