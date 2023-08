A la recherche d'un sous-traitant

Pas d'iphone SE avant 2024, voire 2025

le lancement de l'iPhone SE4 OLED a donc été retardé d'un an de 2024 à 2025

reconsidérer le positionnement du produit et le retour sur investissement

la firme à surmonter les défis de la récession économique mondiale en 2023

Apparemment, plusieurs fabricants d'écrans chinois commencent à soumissionner afin de fournir à Apple les écrans OLED destinés à l' iPhone SE de quatrième génération . Selon certaines sources de la chaîne d'approvisionnement,Parmi eux,, détenant plusieurs contrats avec Cupertino. Mais ce dernier a fait face à quelques problèmes de performance et de production au début du mois de juillet.Dernièrement, l'analyste Dae-Jeong Yoon indiquait que. En cela, il rejoignait les analystes de Barclays -Blayne Curtis et Tom O'Malley- qui estimaient peu probable qu'Apple lance un iPhone SE 4 en 2024 et Ming-Chi Kuo qui, lui, parlait de 2025.Parmi les autres contraintes, l'analyste souligne aussi les coûts pour fabriquer ce nouvel iPhone.Dans ces conditions, Cupertino pourrait égalementpour l'iPhone SE 4. Mais il est certain que la réduction de certains coûts de développement aiderait