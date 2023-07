L'iPhone SE 4 ne serait vraiment pas prêt avant 2025

Source Instagram @ planshet_73

Pas d'iPhone SE 4 avant 2025 !

le lancement de l'iPhone SE4 OLED a donc été retardé d'un an de 2024 à 2025

Des contraintes économiques plus importantes, un impact sur les coûts de production et le prix final

reconsidérer le positionnement du produit et le retour sur investissement

la firme à surmonter les défis de la récession économique mondiale en 2023

Le premier iPhone SE était sorti en 2016, les modèles suivants en 2020 et 2022.Malheureusement, il n'en serait rien.En effet, l'analyste Dae-Jeong Yoon s'est lancé dans une petite déclaration lors du séminairequi se tenait à Séoul. D'après lui,. Pour le moment, ce dernier se concentrerait donc sur l'urgence du moment : la production de masse de panneaux OLED pour l'iPhone 15.Aussi,. En cela, il rejoint les analystes de Barclays -Blayne Curtis et Tom O'Malley- quiDans une note de recherche obtenue par nos confrères américains, les deux hommes pensent que le modem 5G maison d'Apple ne serait pas prêt de sitôt (au plus grand bonheur de Qualcomm et Nokia ). Rappelons que les rumeurs sur l'existence de ce projet courent depuis au moins 2018, renforcées par le rachat de la branche modem d'Intel en 2019 !Précédemment, Ming-Chi Kuo s'était également penché sur la question.En pratique, l'analyste précise que cette décision pourrait s'expliquer au regard des(enfin entrée de gamme chez Apple), comme l'iPhone SE 3, l'iPhone 13 mini ou encore l' iPhone 14 Plus Parmi les autres contraintes, l'analyste souligne aussi les coûts pour fabriquer ce nouvel iPhone.Dans ces conditions, Cupertino pourrait égalementpour l'iPhone SE 4. Mais il est certain que la réduction de certains coûts de développement aiderait