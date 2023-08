L'app Assistance d'Apple veut faciliter l'accès aux Apple Store

Plus d'infos sur l'accessibilité des Apple Store !

Apple veut vous pousser à aller en Apple Store

En plus des modifications portant sur les performances et les corrections de bugs, Cupertino a tenu à améliorer l'accès à ses Apple Store. Désormais,Ainsi, on y trouve -par exemple- si un magasin offre. Les heures d'ouverture du magasin indiquent les-et en temps réel- en raison d'un évènement ou d'une date en particulier (un jour férié par exemple), plutôt que de simplement énumérer les heures du lundi au dimanche.Notons que la précédente version (5.0) a été lancée en mai avec, la possibilité de parcourir les fournisseurs de services Apple à proximité, des évolutions au niveau de la gestion des appels, des chats, des réservations, et plus encore.Droit à la réparation oblige et histoire de redorer un peu sa pomme, elle avait commencé à introduire des éléments permettanten affichant plus clairement le nom des différentes boutiques sur une carte.