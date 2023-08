Le chargeur 3-en-1 de voyage de Mophie est de retour sur l'Apple Store

Le chargeur de voyage 3-en-1 avait des soucis de fiabilité

Un retour sur l'Apple Store

Après plusieurs témoignages d'utilisateurs déçus, le constructeur américain avait reconnu que le chargeur pouvait présenter un défaut et les périphériques qui lui étaient confiés pouvaient alors lancer puis arrêter la charge, continuant ce cycle sans pouvoir faire le plein des appareils. Les utilisateurs qui évoquaient un souci indiquaient également que le chargeur avait parfaitement fonctionné pendant plusieurs mois .Le souci a finalement du être réglé puisqu'après un retrait de quelques jours, l'appareil est finalement de retour en exclusivité sur l'Apple Store avec une livraison dès jeudi prochain. Pour rappel, le Chargeur de voyage 3‑en‑1 de mophie avec MagSafe se présente sous la forme d'une bande que l'on peut replier (la partie inférieure est couverte d'une feutrine) afin de prendre moins de place en déplacement (un sac de transport est fourni), et proposant(contrairement aux chargeurs magnétiques non certifiés qui se contentent de 7,5W), ainsi q'un galet de charge magnétique pour l' Apple Watch