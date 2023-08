Télescope de poche pour iPhone : la français Vaonis a levé 4 millions de dollars pour Hestia !

Hestia : téléscope de poche à 150€

• Poids : 500 g

• Dimensions : 17 x 24 x 5,5 cm

• Optiques : 6 lentilles de 3 groupes

• Objectif : 30 mm

• Grossissement : 25x

• Champs de vision : 1.8°

La Lune, les éclipses et les galaxies

Une application didactique

Dès 170€

• Un iPhone 8 (Lune/Soleil) ou iPhone 13 (ciel profond)

• Un Android 11 (Lune/soleil)

• Un Galaxy S20, Pixel 5, Find X3 ou Xiaomi 12 (Ciel profond)

J'ai cette idée en tête depuis le premier jour de l'histoire de Vaonis. Un capteur, une batterie, un écran de contrôle, un processeur performant... Un smartphone a déjà presque tout pour devenir un télescope intelligent. Nous avons attendu que les technologies des capteurs soient suffisamment développées et nous avons rajouté cette poudre magique qui rend tous nos produits compacts et intelligents pour créer

le tout premier télescope basé sur un smartphone. Hestia évoluera avec votre smartphone pour les décennies à venir, c'est le télescope d'une vie et le meilleur pour observer l'éclipse du 8 avril 2024 que je ne manquerais pour rien au monde, et vous ?

