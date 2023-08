iPhone 15 Pro : du gris titane et du bleu sombre, un câble Thunderbolt en option

Bye bye le Rouge Flamboyant et le Gold !

Et le câble ?

Au départ, étaient fortement pressenties une teinte Rouge flamboyante, tirant légèrement sur le magenta, ainsi qu'une classique version Or. Mais rien n'en serait.En plus d'être visuellement distinctif, le changement de matériau permettrait de réduire le poids du smartphone par rapport à ses prédécesseurs. D'après nos confrères américains, Apple cessera également d'utiliser l'or, proposé avec les versions en acier inoxydable depuis l'iPhone XS en 2018.. La couleur de l'année serait aussi sobre que sombre, puisque. Quoiqu'il en soit, on aurait donc une gamme bien tristounette entre le Blanc/Argent, Bleu, Gris Titane et Noir / Graphite.Depuis quelques jours, les discussions tournent autour. Apparemment,, plus solides que ceux qu'on trouve jusqu'à présent avec les iPhone. Ils seraient également 50% plus longs que les modèles actuels, soit 1,5 m d'un bout à l'autre.Comme les HomePod mini, ces derniers pourraient être de. Au vu des quelques photos en perdition sur X, on trouverait: noir, jaune, rose/rouge/orange, bleu et mauve. Ces dernières ouvrent d'ailleurs la porte à d'autres spéculations concernant les robes de l'iPhone en 2023.Mais une autre rumeur circulait sur l'USB-C de l'iPhone 15 et la vitesse des débits. Ainsi, Apple pourrait brider ce dernier. Mais les avis diffèrent. Certains pensent que Cupertino proposerait la norme USB 2.0 sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus (limitée à un débit de 480 Mbits/s) et réserverait l'USB 3.2 (20 Gbits/s), voire du Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) aux modèles Pro. D'autres pensent que tous les appareils de la gamme auraient droit au Thunderbolt.Enfin, d'après la version la plus pessimiste (Majin Bu), il n'y aurait. Dans ces conditions, les iPhone 15 ne proposeraient pas une transmission de données plus rapide malgré l'intégration de l'USB-C.Mais l'autre leaker du moment -KosutamiSan- prend évidemment le contre pied. Pour lui,. Ce câble serait différent des modèles actuels proposé par la Pomme.