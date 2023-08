Le forfait 5G de Free passe à 250Go, toujours pour 19,99€ par mois

Le forfait classique passe à 250 Go pour le même prix

Série Free 250 Go (19,99€/mois) : offre valable pour toute nouvelle souscription, réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.



- APPELS ILLIMITÉS

Vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM. Vers les fixes de 100 destinations



- SMS/MMS ILLIMITÉS

En France métropolitaine et SMS illimités vers DOM



- INTERNET 250 Go en 5G/4G

En France métropolitaine (débit réduit au-delà)



- EN VOYAGE

Appels, SMS/MMS illimités en Europe et DOM.

35 Go/mois d’Internet depuis 100 destinations



- Carte SIM 10€

. En effet, il s'agit de la formule classique 5G qui proposait 210 Go facturés à 19,99 € (9,99€ pour les abonnés FreeBox) et qui inclut également une offre Ligue 1. Pour rappel, pour profiter de la 5G,, si vous entendez craquer dans trois semaines environ !En effet, du côté de la concurrence, SFR propose son forfait 130Go/26Go pour 15,99€/mois , tandis qu'il faudra se contenter de 140Go à 20 euros chez Sosh. Cette offre est donc vraiment intéressante en fonction de votre localisation, mais désormais Free couvre largement le territoire français et vous devriez vous y retrouver !