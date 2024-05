Google verse 20 milliards par an pour être le moteur de recherche par défaut de l’iPhone

20 milliards en 2022 !

Un statut fragilisé

D’après. C’est en effet ce qui ressort des très nombreux et volumineux documents fournis dans le cadre de ce procès monstre. Ce n’est pas en soi une surprise puisque cela fait plusieurs années que ce chiffre est avancé et revient régulièrement.Pour rappel, le DoJ a accusé Google d’exercer. Aussi l'accord passé avec Apple a été une des grandes batailles du dossier. En novembre, des documents indiquaient que Google versait, mais sans plus de détail. Il s’avère aujourd’hui que cela équivaut à 20 milliards de dollars.Google est le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple depuis 2002. Bien que l'accord a été renégocié à plusieurs reprises, les deux firmes ont tout fait pour, même s’il était évident que cela se montait à plusieurs milliards.Raison pour laquelle Redmond aurait tenté de vendre Bing (avec sept tentatives qui ont eu lieu en 2009, 2013, 2015, 2016, 2018 (2 fois) et 2020), mais Apple n'était pas intéressée.A cela s'ajoute un autre problème, avec l'entrée en vigueur du DMA qui oblige Apple à proposer plusieurs moteurs par défaut sur l'iPhone. De même dans les autres pays (notamment aux USA), il est possible de le faire en passant par les Réglages, mais il y a moins d'option en Europe.