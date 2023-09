Google se moque ouvertement de l'iPhone 15 (et c’est très drôle !)

Et si on se moquait un peu d'Apple

Spa Day

slide to unlock

Chaque fois que je me retourne, des téléphones comme vous font des choses que je ne peux pas faire, comme brouiller de vieilles photos, répondre à des appels inconnus avec l'IA et traduire des messages en direct... c'est épuisant. Mais j'ai encore quelques trucs en stock.

Attendre l'iPhone 15 ou acheter un iPhone 14 maintenant ?

En effet, Google vient de compléter sa campagne publicitaire #BestPhonesForever avec une tout nouvelle vidéo intituléedans laquelle il se gausse d’Apple. Se fiant aux rumeurs, la firme se moque ainsi du… (On avoue c’est rigolo et cela fait un peu penser à la célèbre série de pubs d’Apple, avec Mac et PC)., notamment leil y a déjà 16 ans (sous-entendant que cela fait longtemps qu'Apple n'a pas sorti une fonction innovante, d'après Google). Et l'iPhone de regretter toutes les fonctions que les autres smarpthones possèdent, contrairement à lui...Si vous n'êtesou si votre budget est plutôt restreint cette année, il est possible de, et ce, depuis plusieurs semaines. Retrouvez toutes les infos ici :