Aimez-vous les accessoires en cuir (pour votre iPhone ou votre Apple Watch) ?

Bye bye le cuir ?

FineWoven

Bye-bye le silicone ?

Bye-bye Hermès ?

Rapidement, à coups de posts interposés sur X, les leakers du moment s’étaient emparée de cette possibilité pour l’étendre à d’autres accessoires :, mais pas seulement pour l’iPhone., le tout en dix couleurs assorties : noir, mûre (violet foncé), taupe, lavande, bleu Pacifique, glycine, blanc antique, jaune, orange et rose.Mais, petit coup de théâtre hier :. Seraient ainsi concernés les coques d’iPhone, la Boucle Sport et le Solo Loop pour l'Apple Watch et l'étui pour AirTag.. De même, bien que les accessoires en silicone d'Apple aient une empreinte carbone plus faible que ceux en cuir, ils ne sont pas fabriqués à partir de matériaux recyclés. Des matériaux comme le fluoroélastomère sont également difficiles à recycler en raison de leurs propriétés de résistance à la chaleur et de leur structure.En attendant se pose une autre question : celle du partenariat historique avec Hermès. En effet, la fin des bracelets en cuir pourrait-elle entraîner une rupture de contrat ? En attendant, il semblerait que, mais on peut encore y trouver des étuis pour AirTags ou pour AirPods, et autres objets techs.Il est toujours possible de commander une Apple Watch Series 8 Hermès ou simplement un bracelet de la marque.