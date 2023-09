Une nouvelle App tout-en-un pour les aides auditives Oticon

Oticon Companion

Avec Oticon Compaion, la firme entend, le tout en offrant de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités basées sur les commentaires des utilisateurs et des audioprothésistes. Avec cette nouvelle application, Oticon indique vouloir fournir un contrôle plus intuitif grâce à. .(assistance par produit, RemoteCare pour l'entretien, HearingFitness pour aider à passer le cap de la période d'adaptation) , de permettre de retrouver plus facilement des appareils égarés, de consulter l'autonomie restante, et de personnaliser l'expérience pour chaque utilisateur grâce à de nombreux paramètres, dont un égaliseur repensé, ainsi que les nouveaux modes SpeechBooster et soulagement des acouphènes.Le programme nécessite 243,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad ou iPod touch sous iOS et iPadOS 16.0 minimum. Comme souvent lors d'un remaniement d'ampleur, quelques bugs peuvent venir entacher l'expérience, comme le soulignent plusieurs commentaires.