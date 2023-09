Détails cachés de l'iPhone 15 Pro : WiFi 6E, Thread, dimensions, bouton action, prix...

Du WiFi 6E mais pas pour tous les iPhone 15 !

Des iPhone plus compacts

• iPhone 14 Pro : 147,5 x 71,5 x 7,85 (206 g)

• iPhone 15 Pro : 146,6 x 70,6 x 8,25 (187 g)

• iPhone 14 Pro Max : 160,7 x 77,6 x 7,85 (240 g)

• iPhone 15 Pro Max : 159,9 x 76,7 x 8,25 (221 g)

Un bouton action très clivant !

Action

Des prix en baisse partout !

• Les iPhone 15 Pro démarrent à 1229€ (128Go) contre 1 329 € pour l'iPhone 14 Pro.



• Les iPhone 15 Pro Max démarrent à 1479€ (256Go) contre 1 479 € pour l'iPhone 14 Pro (128Go) et 1 609€ en 256 Go. La version 1To passe ainsi de 2129 à 1979€ !



• Alors que les iPhone 14 et 14 Plus coûtaient 1019€ et 1169€, leurs prix passent à 969 et 1119€ respectivement sur les 15 et 15 Plus.

Parmi les petits détails que l'on a relevé,... mais pas sur l'iPhone 15. Cette version du WiFi, utilisée depuis plusieurs années déjà par les bornes et les box des FAI n'arrive donc que sur les modèles les plus haut de gamme, alors qu'ils permettent deEn revanche,La bande des 6Ghz qui permet de dépasser les 1Gbps (réels) nécessite des bornes derniers cri, et pourtant, elle n'est pas très efficace, que ce soit sur Mac ou sur iPad. L'iPhone fera-t-il mieux ? On testera évidemment ce nouveau WiFi, qui risque d'utiliser les mêmes contrôleurs qu'avant.Enfin,, pour les objets connectés. Ce nouveau standard n'est toutefois pas supporté par l'iPhone 15 de base. Mais pas de panique, la plupart des hubs pour HomeKit/Matter sont déjà compatibles (AppleTV, HomePod...), y compris la finesse -on gagne 1mm sur chaque côté !De facto,: comme sur l'Apple Watch Ultra, il sera possible de lui affecter des actions précises, comme le lancement de l'appareil photo, la lampe torche ou encore un raccourci (comme le fait d'ouvrir sa Tesla).Son action est paramétrable dans les Réglages, mais il faudra choisir ! En effet,. Si vous choisissez d'afficher la caméra (il est possible de choisir laquelle), passer en mode silencieux nécessitera d'utiliser le centre de contrôle. Tout comme l'Apple Watch Ultra, on aurait pu imaginer que ce bouton change de fonction suivant les lieux, les usages... Bref, qu'il soit VRAIMENT paramétrable.Sachant que l'iPhone 15 propose des nouveautés vraiment intéressantes cette année, comme, voilà un moyen de se faire plaisir sans forcément viser la gamme supérieure... et pour un peu moins cher.