Êtes-vous encore surpris par le dernier clip d'Olivia Rodrigo tourné à l'iPhone 15 Pro ?

Le dernier clip d'Olivia Rodrigo tourné à l'iPhone 15 Pro

get him back!

Voici le clip final (déjà 500 000 vues en 3H) :

L'iPhone, une caméra comme les autres

Ambassadrice régulière des produits Apple, la chanteuse et compositriceLa vidéo ci-dessus, publiée directement par Apple,: cages, traveling, stabilisateur, lumières, prises sonores... difficile d'y voir un intérêt quelconque à utiliser un smartphone dans un environnement aussi coûteux que contrôlé, sauf peut-être le passage à travers la vitre de la voiture ou quelques séquences dans un milieu confiné.Apple insiste sur le fait quepour capturer le maximum de détails dans l'image. Cela permet d'obtenir des clichés plus nets et surtout, plus facilement éditables en post-production.Un passage dévoile aussi, ce qui offre encore plus de souplesse pour les plans serrés et apporte aussi (sans doute) un joli bokeh.(peu de profondeur de champ, une image assez plate et des contrastes forcés...). Pour autant, la performance est tout à fait adaptée à ce genre de clips destinés à YouTube et aux réseaux sociaux.Couplé à des micros et de l'éclairage adapté,. C'est notamment le cas en HDR10, où le rendu est souvent bluffant, surtout à contre-jour ou dans des environnement compliqués.: là, pas de miracle, avec un petit capteur, le bruit est rapidement présent., et au vu des commentaires, la qualité semble tout à fait à la hauteur de vos attentes, n'est-ce pas ?