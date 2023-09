Un iPhone 15 Ultra, surprise de la keynote, ça vous tente ?

Ultra

Un iPhone 15 Ultra, surprise de la keynote ?

Une nouvelle ligne "Ultra Pro" ?

véritable

Ces derniers jours, le twittos @MajinBuOfficial , très actif ces derniers mois,. Sera-t-il la surprise de la keynote du 12 septembre prochain ?D'après ses informations, l'iPhone 15 Pro Max embarquerait 6Go de RAM et jusqu'à 1To de stockage -comparable à l'iPhone 14 Pro Max- tandis queCertains ne cracheraient d'ailleurs pas sur une telle capacité, à l'heure des vidéos en 4K HDR10 et du mode cinématique, très gourmand en ressources...L'homme évoque égalementque son homologue Pro Max. L'iPhone 15 Ultra serait donc une sorte d'iPhone 15 Pro Max XXL.Si tout est toujours possible avec Apple, je ne souscris pas réellement à cette rumeur. Avec les modèles 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max,, pour qu'un nouveau modèle ne vienne encore complexifier la gamme et embourber le client final dans un choix déjà cornélien.A la manière de l'Apple Watch Ultra , on pourrait imaginer. Avec de grosses optiques, un écran plus large, une batterie plus grosse et des boutons spécifiques (pour activer la caméra par exemple), il pourrait répondre à un vrai besoin professionnel ! Utilisant beaucoup l'iPhone pour nos tournages, on ne cesse deou encore sa batterie qui a bien du mal à finir la journée en cas d'usage intensif.Pour beaucoup,: robuste, taillée pour le sport et avec une autonomie enfin suffisante pour tenir deux pleines journées, elle a permis de relancer un produit qui manquait cruellement de nouveautés ces dernières années.