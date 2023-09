Les développeurs de jeux iPhone choqués par les nouveaux tarifs Unity (au bord du gouffre ?)

juste prix

Des tarifs particulièrement salés

Un jeu indé Steam ou console à 20€, 150k joueurs, donc un beau succès, 3M€ de CA. Il faudra donner 1500€ à Unity soit 0.05% des revenus.



Maintenant un jeu mobile gratuit téléchargé 30M de fois, qui génère aussi 3M€ de CA : il faudra donner 300k€ à Unity soit 10% des revenus. On n'est quand même pas sur le même ordre de grandeur...

Unity proche de la banqueroute ?

croissance

L'autre spécificité de Unity, c'était le tarif :, c'était sans doute lepour les petits studios, surtout pour ceux qui font du Free2Play (des jeux gratuits financés par la publicité)., les sommes réclamées deviennent difficilement supportable par les petit éditeurs qui ont la chance de faire de gros volumes.Comme me le rappelle Jérémie, fondateur du studio français 1Button Mr Jump World ou plus récemment Boom! - Online PVP Battles ), cette nouvelle tarificationEffectivement, on comprend. D'ici là, les éditeurs risquent de se réorienter vers des solutions comme l'Unreal Engine ou Godot...Malgré un succès avéré, la firme accumule les pertes, ce qui l'avait conduit àCes dégraissages à répétition ne suffisent apparemment pas à financier les investissements du groupe qui compte encore 7 000 employés dans le monde.John Riccitiello, président de Unity, justifiait à l'époque ces décisions pour anticiper unequi peine à se traduire dans le bilan financier.Pourtant, le chiffre d'affaire progresse bel et bien d'année en année, ce qui permet apparemment de conserver la confiance des investisseurs. Riccitiello mise peut-être sur un éventuel rachat, mais aucune des GAFAM n'a encore manifesté son intérêt pour l'entreprise... qui accumule les pertes.