iPhone 15 : une limite de charge pour préserver la batterie sous iOS 17 ?

Une fonctionnalité réservée aux iPhone 15 ?

Une fonction permettant de limiter la charge

A la manière de ce que Cupertino propose sur les Apple Watch Ultra avec watchOS 9 (watchOS 10 permettra également d'en profiter sur les Apple Watch SE, Series 6, Series 7, Series 8 et Series 9),. Cette fonctionnalité a été dénichée par nos confrères de 9to5Mac au sein des entrailles de la Release Candidate d'iOS 17 publiée hier soir. Cette nouvelle fonctionnalité étant présente dans la RC d'iOS 17 mais pas accessible sur un iPhone 14, il se pourrait qu'elle soit réservée au iPhone 15 (nous vérifierons cela dès réception des premiers appareils).. Pour rappel, avec la charge optimisée le système apprend des habitudes de l'utilisateur pour recharger les périphériques à 100% uniquement lorsque ce dernier risque d'en avoir immédiatement l'utilité (par exemple la nuit juste avant votre réveil), ceci afin d'éviter l'usure prématurée des batteries. La limite de charge bloque quant à elle (c'est subtil mais différent) la recharge de la batterie à un certain pourcentage (que l'on pourra peut-être définir, par exemple 80%, mais qui ne sera pas dépassé), là encore pour éviter l'usure trop rapide de la batterie. Ce genre d'option est d'ores et déjà disponible sur certains smartphones Android ou sur les véhicules électriques.