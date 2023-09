Une Release Candidate pour iOS 17 avant la version finale le 18 septembre (+liste des nouveautés)

Des RC pour iOS/iPadOS 17 watchOS 10 et macOS Sonoma avant les versions finales

Téléphone



Personnalisez l’image qui s’affiche sur l’appareil des personnes que vous appelez en créant une affiche de contact qui vous ressemble.



Messages



L’app Autocollants pour iMessage centralise tous vos autocollants, y compris vos autocollants animés, Memoji, Animoji, autocollants Emoji et lots d’autocollants de tierce partie.

Créez des autocollants animés en détachant un sujet dans vos photos ou vidéos et en lui appliquant des effets tels que Brillant, Gonflé, Bande dessinée et Contour.

La fonctionnalité Accompagnement prévient automatiquement un membre de votre famille ou un ami lorsque vous arrivez à destination et peut lui fournir des informations utiles en cas de retard.

La transcription des messages audio que vous recevez vous permet de les lire immédiatement et de les écouter plus tard.

La fonctionnalité de recherche a été améliorée pour vous permettre de retrouver plus rapidement vos messages à l’aide de filtres de recherche (personnes, mots-clés et types de contenus, comme des photos ou des liens) que vous pouvez combiner pour trouver exactement ce que vous cherchez.

Répondez à un message dans une conversation en le balayant vers la droite.

La fonctionnalité d’élimination des codes de validation à usage unique supprime automatiquement les codes de validation de l’app Messages après leur remplissage automatique dans d’autres apps.



FaceTime



Laissez un message vidéo ou audio pour capturer exactement ce que vous vouliez dire lorsqu’un contact ne répond pas à votre appel FaceTime.

Profitez de vos appels FaceTime sur l’Apple TV en utilisant votre iPhone comme caméra (Apple TV 4K 2e génération et modèles ultérieurs).

Les réactions emplissent d’effets 3D comme des cœurs, des ballons ou encore des confettis l’espace qui vous entoure durant les appels vidéo et peuvent être partagées d’un simple geste de la main.

Les effets vidéo vous permettent d’ajuster l’intensité de l’éclairage de studio et du mode Portrait.



En veille



Une expérience plein écran qui vous livre des informations consultables d’un simple coup d’œil et à distance, comme des horloges, des photos et des widgets, lorsque l’iPhone est en charge et placé en mode paysage sur votre table de chevet, le plan de travail de votre cuisine ou encore votre bureau.

Les horloges sont disponibles en plusieurs styles, notamment numérique, analogique, solaire, flottante et fuseaux horaires, et vous permettent de personnaliser certains éléments, comme la couleur d’accentuation.

Photos affiche vos meilleurs clichés de façon aléatoire ou expose l’album de votre choix.

Grâce aux widgets et au défilement intelligent, profitez de la bonne information au bon moment, à distance.

Avec le mode Nuit, les horloges, photos et widgets adoptent un ton rouge lorsque la luminosité est faible.

La vue choisie (horloge, photos ou widgets) est mémorisée pour chaque chargeur MagSafe que vous utilisez.



Widgets



Les widgets interactifs vous permettent d’effectuer des actions, comme marquer un rappel comme terminé, directement depuis le widget en le touchant sur l’écran d’accueil, l’écran verrouillé ou en mode « En veille ».

Les widgets pour iPhone sur Mac vous permettent d’ajouter des widgets de votre iPhone au bureau de votre Mac.



AirDrop



NameDrop vous permet d’échanger des coordonnées avec un nouveau contact en approchant votre iPhone du sien.

Découvrez un nouveau moyen de lancer AirDrop pour partager du contenu ou démarrer une session SharePlay via AirDrop en rapprochant simplement vos iPhone.



Clavier



La précision de la correction automatique a été améliorée en s’appuyant sur un puissant modèle de langue basé sur la transformation afin de faciliter la saisie (iPhone 12 et modèles ultérieurs).

Les mots corrigés sont temporairement soulignés afin de simplifier la modification de la correction automatique en vous permettant de rétablir votre saisie initiale d’un simple toucher.



Safari et mots de passe



Les profils vous permettent de distinguer vos activités de navigation professionnelles et personnelles par exemple, en séparant l’historique, les cookies, les extensions, les groupes d’onglets et les favoris.

La navigation privée a été améliorée pour notamment verrouiller vos fenêtres de navigation privée lorsque vous ne les utilisez pas, empêcher le chargement des traqueurs connus et supprimer les paramètres de suivi des URL.

Le partage des mots de passe et des clés d’identification vous permet de créer un groupe de mots de passe à partager avec des contacts de confiance, et ces mots de passe sont actualisés pour tout le monde lorsque les membres du groupe les modifient.

Les codes de validation à usage unique reçus dans Mail sont automatiquement remplis dans Safari pour que vous puissiez vous connecter sans quitter le navigateur.



Musique



SharePlay permet à tout le monde de contrôler facilement Apple Music dans le véhicule.

Le fondu enchaîné permet de passer en douceur d’un morceau à l’autre en réduisant progressivement le volume du morceau en cours tout en augmentant celui du morceau suivant pour que la musique ne s’arrête jamais.



AirPlay



La liste des appareils AirPlay affiche désormais vos appareils par ordre de pertinence en fonction de vos préférences pour vous permettre de trouver encore plus facilement le bon téléviseur ou haut-parleur compatible AirPlay.

Des suggestions de connexion AirPlay sont affichées de façon proactive sous forme de notifications pour que vous puissiez vous connecter encore plus facilement à vos appareils AirPlay favoris.

Votre iPhone se connecte automatiquement à l’appareil compatible AirPlay le plus pertinent, il ne vous reste plus qu’à toucher Lecture pour profiter de votre contenu.



AirPods



L’audio adaptatif constitue un tout nouveau mode d’écoute qui combine dynamiquement les modes « Réduction active du bruit » et « Transparence » pour adapter le contrôle du bruit aux conditions de votre environnement (AirPods Pro 2e génération avec la version 6A300 ou ultérieure du programme interne).

« Volume personnalisé » ajuste le volume de votre contenu multimédia en fonction de votre environnement et de vos préférences d’écoute au fil du temps (AirPods Pro 2e génération avec la version 6A300 ou ultérieure du programme interne).

« Détection des conversations » réduit le volume de votre contenu multimédia et renforce les voix des personnes qui s’expriment face à vous, le tout en réduisant le bruit de fond (AirPods Pro 2e génération avec la version 6A300 ou ultérieure du programme interne).

Coupez et réactivez votre micro pendant un appel en appuyant sur la tige des AirPods ou sur la Digital Crown des AirPods Max (AirPods 3e génération, AirPods Pro 1re et 2e générations ou AirPods Max avec la version 6A300 du programme interne).



Plans



Les plans hors ligne vous permettent de sélectionner et de télécharger une zone sur votre iPhone pour pouvoir l’explorer, effectuer des recherches et obtenir des informations sur les lieux qui s’y trouvent en l’absence de signal Wi-Fi ou cellulaire.

Les itinéraires en véhicule électrique ont été améliorés et sont désormais créés en fonction de la disponibilité en temps réel des bornes de recharge prises en charge.



Recherche visuelle



La recherche visuelle a été élargie à d’autres domaines pour vous permettre de trouver des recettes similaires à partir de photos d’aliments, des informations de Plans à partir de photos de vitrines de magasin, ou encore la signification de signes et de symboles, comme ceux présents sur les étiquettes d’entretien.

Détachez un ou plusieurs sujets de l’arrière-plan d’une photo ou vidéo et utilisez-les dans des apps comme Messages.

La recherche visuelle dans les vidéos vous permet d’en savoir plus sur les objets qui apparaissent dans les images vidéo en pause.

La recherche visuelle pour les sujets dans les photos vous permet d’obtenir des informations sur les objets que vous détachez des photos directement à partir du menu qui s’affiche.



Santé



« État d’esprit » vous permet d’enregistrer vos émotions passagères et vos humeurs quotidiennes, d’indiquer les facteurs qui ont le plus d’impact sur vous et de décrire vos sentiments.

Des graphiques interactifs vous permettent d’en savoir plus sur votre état d’esprit et sur son évolution au fil du temps, et de déterminer quels facteurs semblent l’influencer, comme l’activité physique, le sommeil et les minutes de pleine conscience.

Les évaluations de la santé mentale vous aident à estimer votre risque actuel de souffrir de dépression et d’anxiété et à déterminer si vous devez consulter.

« Distance de l’écran », qui s’appuie sur la caméra TrueDepth utilisée pour Face ID, vous incite à éloigner votre appareil afin de diminuer la fatigue oculaire et de réduire le risque de myopie chez les enfants.



Confidentialité



Les avertissements relatifs au contenu sensible peuvent être activés pour éviter l’affichage indésirable d’images montrant des corps nus dans Messages, AirDrop, les affiches de contact de l’app Téléphone et les messages FaceTime.

Les protections de « Sécurité des communications » peuvent désormais détecter les vidéos contenant des corps nus (en plus des photos) que les enfants peuvent recevoir ou tenter d’envoyer via Messages, AirDrop, les affiches de contact de l’app Téléphone, les messages FaceTime et le sélecteur de photos du système.

Les autorisations de partage ont été améliorées pour vous donner encore plus de contrôle sur ce que vous partagez avec les apps et les sélecteurs de photos intégrés, et vous pouvez désormais autoriser une app à ajouter un évènement à Calendrier sans lui permettre d’accéder à vos informations.

La protection contre le suivi des liens supprime des liens partagés dans Messages, Mail et le mode de navigation privée de Safari les informations supplémentaires que certains sites web utilisent dans leurs URL pour suivre vos activités sur d’autres sites web, et ce sans affecter le fonctionnement des liens.



Accessibilité



L’accès d’aide réduit les apps, notamment Téléphone, FaceTime, Messages, Appareil photo, Photos et Musique, et les expériences à leurs fonctionnalités essentielles et utilise une taille de police plus grande, des alternatives visuelles et des options ciblées pour diminuer la charge cognitive.

« Parole en direct » vous permet de saisir ce que vous voulez dire et de le faire énoncer à voix haute durant les appels téléphoniques, les appels FaceTime et les conversations en personne.

La fonctionnalité « Pointer et parler » du mode de détection de l’app Loupe utilise l’iPhone pour lire à voix haute le texte présent sur les objets physiques, comme les pavés numériques sur les portes et les boutons sur les appareils électroménagers.



Cette mise à jour comprend également d’autres fonctionnalités et améliorations :



Les animaux de compagnie sont désormais reconnus dans l’album Personnes de l’app Photos, au même titre que vos amis ou les membres de votre famille.

Le widget « Album Photos » permet d’afficher un album spécifique de l’app Photos.

Le partage d’objets dans Localiser vous permet de partager un AirTag ou un accessoire du réseau Localiser avec un maximum de cinq personnes.

L’historique d’activité dans Maison présente l’historique des évènements récemment enregistrés pour les serrures, les portes de garage, les systèmes de sécurité et les détecteurs de contact.

Les listes de courses dans Rappels regroupent automatiquement les articles liés en sections à mesure que vous les ajoutez.

Les fichiers PDF et documents scannés incorporés dans Notes sont présentés en pleine largeur, ce qui facilite leur consultation et leur annotation.

Nouveaux autocollants dans Clavier : Auréole, Sourire narquois et Cache-cache.

La section « Meilleur résultat » de Spotlight vous propose des raccourcis d’apps pour exécuter votre prochaine action lorsque vous cherchez une app.

Repensé, l’onglet Partage de l’app Forme met en avant l’activité de vos amis, comme les séries d’exercices et les trophées.

La connexion par adresse e-mail ou numéro de téléphone vous permet de vous connecter à votre iPhone à l’aide d’une adresse e-mail ou d’un numéro de téléphone figurant dans votre compte d’identifiant Apple.

De nouveaux outils de dessin sont disponibles dans Freeform, notamment un stylo-plume, un pinceau à aquarelle ou encore une règle, pour vous permettre de créer des tableaux expressifs.

Optimisations de la détection des accidents (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max).



Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page suivante :

https://www.apple.com/fr/ios/ios-17



Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les modèles d’iPhone. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante :

https://support.apple.com/kb/HT201222



En sus de ses versions Release Candidate qui permettent aux développeurs de tester les derniers changements, Apple a annoncé officiellement lors de la WWDC qu'iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 (cela n'a pas été confirmé pour ce dernier mais il y a de bonnes chances pour qu'il fasse tout de même partie de cette fournée) et watchOS 10 seront officiellement disponibles pour tous les possesseurs d'un appareil compatible dès le 18 septembre.De son côté, macOS 14 Sonoma profite bien d'une Release Candidate dès ce soir, maisNotes de version d'iOS 17Voici les notes de version proposées ce soir par Cupertino et