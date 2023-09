iOS 17 fait le plein de nouvelles sonneries

24 nouvelles sonneries pour iOS 17

• Abri

• Arpège

• Aube

• Bouilloire

• Canopée

• Casse

• Chalet

• Cuillerée

• Départ

• Dépliage

• Eclats

• Gazouillis

• Heure du conte

• Inclinaison

• Mercure

• Pas

• Pillage

• Plantule

• Quad

• Radial

• Taquin

• Vallée

• Voie lactée

• Voyage

La sonnerie Ouverture d'Apple, mais en mieux

Si vous en avez marre (nous aussi) de la fameuse sonnerie Ouverture, la prochaine mise à jour majeure d'iOS va vous permettre de changer d'air (^^). La Release Candidate disponible depuis hier introduit en effet 24 nouvelles sonneries disponibles dans les Réglages, puis Sons et vibrations, onglet Sonnerie. Au menu et par ordre alphabétique -avec certains titres aux noms étranges, comme Casse ou Pillage- vous trouverez :Pas de panique, pour les nostalgiques lSi l'écoute des différentes nouvelles sonneries vous vrille le cerveau, vous pouvez toujours vous détendre en écoutant le petit bonbon auditif ci-dessous.Pour rappel, la sonnerie nommée Ouverture (Opening en VO) d'Appletant elle résonnait de façon obsessionnelle dès que vous vous retrouviez dans un cercle d'amis disposant chacun d'un des smartphones de la pomme. Tony Ann a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo d'une performance au piano d'Ouverture qui permet de se rabibocher avec la sonnerie. La reprise ne se contente pas du thème principal, mais permet de libérer nos esprits congestionnés par ces quelques notes en imaginant une suite plutôt agréable. Merci Tony Ann pour cette libération auditive plus que bienvenue !