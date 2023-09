L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront plus réparables que leurs prédécesseurs

Une réparabilité accrue Plus pour les iPhone Pro

Des réparations hors Apple Care moins chères

Aussi devançant les critiques sur la réparabilité de ses produits, elle a annoncé que l. Ainsi, le nouveau design permet de retirer plus facilement le panneau de verre arrière des iPhone.Souvenez-vous l’année dernière, Apple avait modifié l’ iPhone 14 et l’ iPhone 14 Plus les dotant d’un panneau en verre amovible, leur permettant d’être. Une première depuis l'iPhone 4S, sorti en 2011. Pour autant, les modèles Pro n’avaient pas bénéficié de cet avantage en 2022, ce qui a été corrigé en 2023.Cette modification entraînera probablement une réduction significative des frais de réparation pour les iPhone 15 Pro, notamment pour les clients sans couverture AppleCare+. La firme avait aussi insisté sur son service desachant que cela serait plus rapide pour les particuliers de réparer leur précieux smartphone !Hors Apple Care, il sera facturé 199 euros pour l'iPhone 14 et 669 euros pour l'iPhone 14 Pro Max pour remplacer le verre arrière ; et seulement 29 euros si vous avez souscrit au programme Apple Care+.