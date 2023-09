Tous les iPhone 15 et 15 Pro pourront sortir de la 4K60 HDR via l'USB C

De la 4K60 HDR via l'USB C

Recopie vidéo et sortie vidéo : jusqu’à 4K HDR sur la sortie DisplayPort native via USB‑C ou l’Adaptateur AV numérique USB‑C (modèle A2119 ; adaptateur vendu séparément - Contenu vidéo à gamme dynamique standard uniquement.)

Par ailleurs, il fallait, même s'il est possible d'acheter des modèles tiers à vil prix... mais pas toujours très efficaces., mais ce produit semble donc déjà daté, car le HDR n'est pas disponible. Autant utiliser des docks USB C récents pour profiter de la 4K HDR -ce qu'on vérifiera durant nos tests.L'autre bonne nouvelle, c'est que la chose-la partie vidéo fonctionne sur une bande passante séparée. Vous pourrez donc enfin regarder vos vidéos en haute qualité sur un téléviseur moderne, avec un simple câble HDMI et un adaptateur/dock USB C.(contrairement aux iPad Pro), même si techniquement, la chose devrait être possible. A terme, on pourrait même imaginer utiliser son iPhone avec macOS une fois branché à un écran externe, les deux architectures étant désormais similaires.